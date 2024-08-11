استشهاد 5 فلسطينين إثر قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد خمسة مواطنين، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في حي الشيخ رضوان شمال غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، ورفح جنوبا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية قصفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات عنيفة بالحي.

وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي استهدف أيضا منزلا يعود لعائلة حمدان غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأشارت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أنها انتشلت جثماني شهيدين من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,790 مواطنا وإصابة 92,002 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتريد حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الشهداء على يد قوات الإحتلال خلال الأيام القليلة الماضية منذ أكتوبر 2023.



حماس توافق على مفاوضات وقف إطلاق النار



وأكدت شبكه سي إن أن الأمريكية اليوم الأحد أن الوسطاء من مصر وقطر أبلغوا السلطات الإسرائيلية عن قبول يحي السنوار القائد السياس لحركة حماس مبادئ مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافت الشبكة أن زعيم حماس، يحيى السنوار، يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار - بحسب رسالة نقلها الوسطاء المصريون والقطريون إلى المسؤولين الإسرائيليين، ويأتي هذا قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

إسرائيل تتعنت مع حماس قبل بدء مفاوضات وقف إطلاق النار

أوضح المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم في إسرائيل أنهم يعتقدون أن الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو لتجنب حرب إقليمية أوسع. وفي الوقت نفسه، أوضح شركاء نتنياهو في الائتلاف أنهم لا يريدون أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق مع حماس.