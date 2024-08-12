شكرا لقرائتكم خبر عن صور| تحطم مروحية فوق سطح فندق في أستراليا ومقتل الطيار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي طيار مروحية تحطمت فوق سطح أحد الفنادق في أقصى شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية صباح اليوم الاثنين، في حين أصيب شخصان آخران في الحادث.

وكان الطيار رجلًا في الأربعينيات من عمره، بينما تم نقل رجل يبلغ من العمر 83 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 76 عاما إلى المستشفى في حالة مستقرة.

إجلاء 400 شخص



وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ حول الفندق الكائن في كيرنز إسبلانيد، بشمال شرقي استراليا، وأجلت حوالي 400 شخص بعد الحادث، الذي أدى إلى اندلاع النيران في الجزء العلوي من المبنى، في الساعة 50:1 من صباح اليوم الاثنين بقليل(1550 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).

ووفقا للشركة التي كانت تستأجر المروحية فإن الطيار الذي توفي بعد اصطدام المروحية التي كان على متنها بسطح فندق كان في رحلة "غير مصرح بها". وقالت الشرطة إنه تم إعلان حظر طيران في المنطقة وسوف تقوم وحدة الحوادث الجنائية ومكتب سلامة النقل الأسترالي بإعداد تقرير حول الحادث.

