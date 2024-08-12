شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تحصل على أنظمة باتريوت الأمريكية مقابل 1.2مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بولندا توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول بموجبه على أنظمة باتريوت.

ووقعت بولندا الاتفاق بقيمة 1.2مليار دولار مع شركة رايثيون تكنولوجيز، لإنتاج مكونات بطاريات الدفاع الجوي باتريوت في وقت تسعى فيه وارسو إلى تعزيز دفاعاتها. أنظمة باتريوت وتتضمن الصفقة إنتاج 48 بطارية إطلاق صواريخ باتريوت إم 903، أن تعزز التعاون بين صناعة الدفاع في كل من بولندا والولايات المتحدة.

وتفسح المجال أمام مزيد من العقود لتوريد مكونات بطاريات حتى نهاية هذا العقد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. العلاقات الأمريكية البولندية وعلّق السفير الأمريكي في بولندا مارك بريجنسكي على هذه الصفقة قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، فإن بولندا لم تكن بمثل هذا التقدم كما هي عليه اليوم."

وبين أن العلاقات الأمريكية البولندية "لم تكن بمثل هذا القرب."