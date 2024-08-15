«الهجرة الدولية» اعتراض 13 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أحصت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري قبل أن تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية.

وأكدت المنظمة في بيان تسجيل، أمس «اعتراض أكثر من 13 ألفاً من المهاجرين قبالة السواحل الليبية»، بينهم 445 طفلاً، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من العام الحالي. وأوضحت المنظمة أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سجل فقدان 603، عن ذات الفترة.

وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتبعد نحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسة لآلاف المهاجرين في شمال أفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا رغم المجازفة بحياتهم. وكشف وزير الداخلية الليبي الشهر الماضي على هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط استضافته طرابلس، أن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية «غير نظاميين».

ولفت الوزير إلى تواجد ما يقارب من 2.5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة «غير شرعية»، مشيراً إلى رفض ليبيا توطين المهاجرين على أراضيها. ووفقاً لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة، ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022.