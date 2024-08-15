طائرة سو-34 الروسية تضرب أفراد ومعدات أوكرانية في كورسك الحدودية

ياسر رشاد - القاهرة - كورسك.. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفة روسية من طراز سو-34 وجهت ضربة بقنابل جوية مزودة بوحدة انزلاق وتعديل عالمية ضد القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في منطقة حدودية بإقليم كورسك.

ونشرت الوزارة لقطات مصورة للهجوم.

وأضافت الوكالة العسكرية أنه بعد تلقي تأكيد من الاستطلاع بتدمير جميع الأهداف، عاد الطيارون بنجاح إلى قواعدهم الأصلية.

وفي سياق آخر صرح نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية وقائد وحدة الكوماندوز الخاصة "أخمات" اللواء أبتي علاء الدينوف اليوم إن القوات الأوكرانية لم تكن تتوقع أن تصمد القوات الروسية وتقاتل في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

قال الدينوف في تصريحه لقناة روسيا 1 التلفزيونية "مهما كانت استعداداتك، إذا تم توجيه ضربة في اتجاه واحد، فمن المستحيل فعليًا إيقاف مثل هذه القوة على الفور، ولكن الحقيقة هي أنهم لم يأخذوا في الاعتبار أنه مهما فعلوا، فلن نتراجع وسنقاتل حتى النهاية".

ولفت المسؤول العسكري إلى أن المعدات القتالية الأوكرانية تتعرض حاليا للهجوم من قبل عدد كبير من الوحدات الروسية.