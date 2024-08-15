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ثوران جديد لبركان إتنا جنوب إيطاليا

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ياسر رشاد - القاهرة - رصدت كاميرات المراقبة ثورانا جديدا لبركان إتنا في جزيرة صقلية بجنوب إيطاليا،  وفقا ل"روسيا اليوم". 

وبدأ الثوران مساء الأربعاء، حيث أطلق البركان نوافير من الحمم وأعمدة من الرماد والدخان، بلغ ارتفاعها عدة كيلومترات.

ويشار إلى أن آخر ثوران لبركان إتنا تم رصده في 4 أغسطس الجاري.

يذكر أن بركان إتنا، الذي يقع في شرق جزيرة صقلية، بالقرب من مدينتي ميسينا وكاتانيا، يعتبر أحد أكبر البراكين النشطة في أوروبا في الوقت الحالي. ويبلغ ارتفاعه 3369 مترا.

وفي عام 2013 تم إدراج البركان على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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