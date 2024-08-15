رئيس كوريا الجنوبية يقترح تشكيل مجموعة عمل استشارية مع نظيرتها الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - اقترح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الخميس، تشكيل مجموعة عمل استشارية مع كوريا الشمالية لمناقشة سبل تخفيف التوتر، واستئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء هذا الاقتراح خلال خطاب ألقاه يون بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، إذ عرض رؤيته حول توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وقال "يون"، إن إطلاق "مجموعة العمل بين الكوريتين" يمكن أن يساعد في تخفيف التوترات والتعامل مع القضايا المختلفة، بدءًا من التعاون الاقتصادي وصولًا إلى التبادلات بين الشعبين ولم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية (1950-1953)، حسب رويترز.

وأضاف: "سنبدأ التعاون السياسي والاقتصادي في اللحظة التي تتخذ فيها كوريا الشمالية خطوة واحدة فقط نحو نزع السلاح النووي".

وأكد يون أن "الحوار والتعاون يمكن أن يحققا تقدمًا جوهريًا في العلاقات بين الكوريتين"، مشددًا على استعداده لبدء التعاون إذا اتخذت بيونج يانج خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا متصاعدًا بسبب التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية وبرنامجها النووي.