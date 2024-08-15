والز يعلن استعداداه للمناظرة مع فانس اكتوبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس الأمريكي تيم والز من الحزب الديمقراطي استعداده للمناظرة مع السيناتور جيمس ديفيد فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الجمهوريين، وفقا ل"روسيا اليوم".

وكتب والز على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "أراك يوم 1 أكتوبر، يا جاي دي".

ونشر والز ذلك تعليقا على منشور لقناة "سي بي إس"، التي عرضت 4 مواعيد محتملة لمناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر.

يذكر أن نائبة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشحة المحتملة للرئاسة عن الديمقراطيين، كامالا هاريس أعلنت اختيارها لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

بدوره، اختار المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب السيناتور جيمس ديفيد فانس للدور المماثل ضمن فريقه.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل.