شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة أولية.. مقتل 52 شخصًا غرقًا غرب النيجر والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات النيجر

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الدمام - شريف احمد - قضى ما لا يقل عن 52 راكبًا على متن حافلتي نقل عام غرقًا، في حادث بالصحراء غرب النيجر.وشهدت المنطقة فيضانات منذ يونيو، وفقًا لما أفادت به إحدى وسائل الإعلام الحكومية في البلاد أ/س، موضحة أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل 52 شخصًا وعددٍ من المفقودين.ووقع الحادث في منطقة تاهوا غرب، على بعد 70 كيلومترًا من المدينة التي تحمل الاسم ذاته، على الطريق الرابط بينها وبين منطقة تيليا.وأوضح مصدر محلّي آخر أنّ مركبتين تقلّان العديد من الركاب إلى السوق في مدينة تلمسيس، علقتا في مجرى مائي قبل أن يجرفهما تيار قوي.وفي السابع من أغسطس، تسبّب فيضانات كبرى ناجمة عن موسم الأمطار في مقتل 94 شخصًا على الأقل وأكثر من 137 ألف متضرر.