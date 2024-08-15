حزب الله يكشف دور أمريكا الزائف في مفاوضات وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، الدور الزائف الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار والتي تتم بالدوحة بين وسطاء مصريين و قطريين و أمريكيين.

حزب الله يعلق على دور أمريكا الزائف في مفاوضات وقف إطلاق النار

وقال نائب الأمين العام لحزب الله : “ الولايات المتحدة تريد أن تظهر أنها تتحرك لكن في الفراغ من دون مشروع حتي الأن ”.

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهداف موقع معيان باروخ ‏بقذائف المدفعية شمال إسرائيل صباح اليوم.

حزب الله يعلن استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي



وقال الاعلام الحربي لـ حزب الله، في بيان له : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 من صباح يوم الخميس 15-8-2024 موقع معيان باروخ بقذائف المدفعية".

حزب الله ينفذ 8 عمليات عسكرية ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

يذكر أن نفذ حزب الله 8 عمليات عسكرية، ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 14-08-2024.





وفي السطور التالية تفاصيل العمليات الـ 8 التي نفذها حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي :



1- الساعة 08:35 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

2- الساعة 10:10 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرش شتولا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 10:50 استهداف موقع البغدادي ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 11:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 11:50 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- شن ‏هجوم جوي بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي ‏في شمال ‏أبيريم، وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ ‏على الاعتداء والاغتيال الإسرائيلي في بلدة برعشيت.

7- استهداف مستوطنة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها.

8- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا.