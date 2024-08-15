إزالة عقار من 3 طوابق في المحلة الكبرى بسبب خطورته على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أزالت السلطات في منطقة الجسر بالوراقة، التابعة لحي أول مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، عقارًا مكونًا من ثلاث طوابق، بعد تقييم خطورته على سلامة المواطنين.

وصلت حملة مكبرة إلى موقع الحادث، قادها رئيس حي أول المحلة الكبرى وبمشاركة الأجهزة الأمنية، حيث تم فرض طوق أمني وتوفير المعدات اللازمة لإزالة العقار الذي كان يشكل خطرًا على السكان.

جاءت هذه الخطوة بعد أن قامت لجنة هندسية مختصة بفحص العقار والمنازل المجاورة. وأصدرت اللجنة قرار الإزالة حرصًا على سلامة المواطنين.