وزير الدفاع يلتقي وفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء أح أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وقدم أعضاء اللجنة التهنئة لهما على ثقة القيادة السياسية في تعيينهما بمنصبيهما الجديدين متمنين لهما التوفيق، مشيدين بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في كافة القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي المصري، مؤكدًا جاهزية وإستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على تراب مصر المقدس في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.