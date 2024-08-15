شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تسجل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لجدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الصحة العامة في السويد اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس "جدري القردة"، التي تعد أيضاً أول إصابة به خارج القارة الأفريقية.

وأضافت الوكالة في بيان، أن الشخص الذي أصيب بالعدوى، كان يقيم في منطقة في أفريقيا، تشهد حاليّاً تفشي كبير لفيروس جدري القردة من النوع الأول.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس جدري القردة في أجزاء من أفريقيا أصبح الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دوليّاً.