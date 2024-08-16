الجيش الأوكراني: أحرزنا تقدما في منطقة كورسك الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الجمعة، إن الهجوم في منطقة كورسك الروسية أحرز مزيدا من التقدم.

وأبلغ سيرسكي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تواصل القوات المهاجمة (في منطقة كورسك) القتال وتقدّمت في بعض المناطق من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات".

وأشار سيرسكي إلى أن القتال مستمر على طول الجبهة، مضيفا أنه يأمل في أخذ "العديد من الأسرى" خلال المعارك الجارية في قرية "مالا لوكنيا" الواقعة على بعد حوالى 13 كيلومترا من الحدود.

وشنّت أوكرانيا هجوما مضادا عبر الحدود قبل عشرة أيام وتؤكّد كييف أنها سيطرت على أكثر من 80 قرية.