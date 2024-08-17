بايدن: لا ينبغي لأحد في الشرق الأوسط تقويض التوصل لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الأسرى

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه "لا ينبغي" لأحد في الشرق الأوسط "تقويض" التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وكشف "أنني تلقيت تحديثًا من فريقي التفاوضي في الدوحة، وطلبت منهم تقديم مقترح شامل لسد الفجوات للتوصل لاتفاق نهائي"، وأكّد أنّه تحدث مع أمير قطر تميم بن حمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لـ"مراجعة التقدم الكبير الذي أحرز بالدوحة باليومين الماضيين من المحادثات".

وأوضح بايدن أنّه سيرسل "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل لتأكيد دعمي الثابت لأمن إسرائيل، ومواصلة جهودنا المكثفة لإبرام اتفاق".

وفي وقت سابق، قال مصدر قيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة إن المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستجيب لشروط إسرائيل ويتماهى معها، في حين اعتبر مسؤول أميركي في تصريح لوكالة رويترز أن محادثات الدوحة بشأن غزة من أكثر المحادثات البناءة.

وأكد المصدر في حماس التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 تموز الماضي، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

وكانت قد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إنّ "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تمامًا بالنسبة لنتانياهو".