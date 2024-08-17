الصحة السودانية تعلن عودة ظهور "الكوليرا" بعد انقطاع لأكثر من شهرين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، رسميا عودة ظهور حالات الإصابة بمرض "الكوليرا" في البلاد حيث أظهرت الاختبارات المعملية للإسهالات المائية في مختبر الصحة العامة "استاك" إصابات بالكوليرا في السودان".



جاء ذلك بعدما تم عقد اجتماع خاص، أول أمس الخميس، لبحث التطورات الصحية الناتجة عن الأمطار والفيضانات والأمراض المرتبطة بها، وذلك في مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة الاتحادية.

وبعد ظهرو نتائج الاختبارات، قال الوزير السوداني: "بهذا نعلن عن وجود وباء الكوليرا في السودان، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين".

وأرجع الوزير عودة ظهور مرض الكوليرا إلى الظروف البيئية السيئة ووجود مياه غير صالحة للشرب.

في سياق متصل، أظهر تقرير الحالة الوبائية في البلاد، تسجيل 11 حالة جديدة من الكوليرا في 4 ولايات، يوم الأربعاء الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 300 حالة في جميع أنحاء البلاد، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في محلية ود الحليو، ليصبح العدد الإجمالي لحالات الوفاة في الولايات 18 حالة.

وصنّف التقرير محلية ود الحليو كأعلى معدل للإصابة بالكوليرا، حيث بلغ 143 حالة إجمالية، منها 7 حالات جديدة تم تسجيلها يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى 8 حالات وفاة مسجلة أيضًا بشكل تراكمي.

وأكد التقرير أن 3 ولايات، وهي النيل الأبيض والشمالية ونهر النيل، تأثرت بفصل الخريف في 3 محليات و6 مناطق منها، وأشار إلى أن الولايات المتضررة بلغت 9 ولايات، خلال الفترة من 6 يونيو الماضي حتى 14 أغسطس الجاري، حيث تأثرت 40 محلية، وبلغ عدد الأسر المتأثرة 19,944 أسرة وعدد الأفراد 40,440 فرداً.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل2023، مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث بدأت هذه الاشتباكات في الخرطوم وانتشرت إلى مناطق شاسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، ما أسفر عن أزمات إنسانية خطيرة.