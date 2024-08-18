روسيا: لا أضرار أو ضحايا جراء زلزال كامتشاتكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فرع إقليم كامتشاتكا التابع لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن عدم وقوع أضرار أو ضحايا بعد وقوع زلزال قوي في المنطقة.

وقالت المديرية الرئيسية لإقليم كامتشاتكا في تصريحات أوردتها "سبوتنيك"، إنّ مجموعات العمليات من رجال الإنقاذ في كامتشاتكا تفتش المرافق ذات الأهمية الاجتماعية، ووفقًا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو خسائر بشرية.

كانت الأكاديمية الروسية للعلوم أفادت بأن زلزالًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وأوضحت الأكاديمية أن "الزلزال وقع على عمق 6 كيلومترات، وبلغت قوته 7 درجات، ويقع مركزه على مسافة 108 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي".

وأضافت أنَّ زلزالًا ثانيًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر وقع بعد الزلزال الأول بوقت قصير، على مسافة 116 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وقال حاكم مقاطعة كامتشاتكا كراي، فلاديمير سولودوف، إنّ موجة كثيفة من الهزات الارتدادية الخفيفة أعقبت الزلزال الأول، مُشيرًا إلى أنّ احتمال حدوث هزة ارتدادية قوية ضئيل.