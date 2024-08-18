الكرملين: الرئيس الروسي يزور أذربيجان اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أنَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى أذربيجان يومي 18 و19 أغسطس الجاري.

وأوضح الكرملين أنَّ الجانبين الروسي والأذربيجاني يعتزمان خلال المحادثات مناقشة قضايا مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وبحسب الكرملين من المتوقع صدور بيان مشترك عقب الزيارة، بالإضافة إلى توقيع وثائق حكومية دولية ووثائق أخرى.

كان آخر لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الكازاخستانية آستانا، مطلع يوليو الماضي، على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون.