افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن "استمرار الحذر الشديد في المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى بلدة شبعا ومنطقة العرقوب، حيث وسعت القوات الاسرائيلية دائرة اعتداءاتها ضدالمنطقة مستهدفة قرى وبلدات راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا وشبعا مستخدمة القذائف الصاروخية والمدفعية بما فيها القذائف الفوسفورية".
ولفت الى أن "في ظل هذه الأجواء المحمومة لم يفارق الطيران التجسسي نوع "ام كا" طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء منطقة راشيا الوادي في البقاع واقليم التفاح".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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