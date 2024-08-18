واللا: رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بتكثيف العمليات العسكرية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر إسرائيلية لموقع "واللا" أن رئيس الأركان الإسرائيلي أصدر توجيهات خلال اليومين الماضيين بتكثيف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار في إطار التصعيد المستمر في المنطقة، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توجيه ضربات قوية للبنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، مع التركيز على المناطق الجنوبية من القطاع.

وأكدت المصادر أن العمليات تشمل زيادة الغارات الجوية والقصف المدفعي على مواقع محددة في رفح، بالإضافة إلى تعزيز قوات الجيش في المنطقة لضمان تنفيذ المهام العسكرية بكفاءة.

وتشير هذه التحركات إلى نية القيادة العسكرية الإسرائيلية تصعيد الحملة العسكرية في جنوب قطاع غزة، وسط تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية وتحذيرات من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في المنطقة.

يسرائيل هيوم: تم إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن طائرات مقاتلة إسرائيلية تم إرسالها إلى منطقة شمال إسرائيل للاشتباه بإطلاق مسيرة استطلاع معادية، يُعتقد أنها تابعة لحزب الله.

وبحسب الصحيفة، جرت عملية تمشيط واسعة في المنطقة التي تم الإبلاغ فيها عن رصد المسيرة. وعلى الرغم من الجهود المكثفة، لم تتمكن الطائرات من تحديد موقع المسيرة أو اعتراضها.

مدفعية الاحتلال تكثف قصفها للمناطق الشرقية وسط قطاع غزة

شهدت المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، صباح اليوم، قصفًا مكثفًا من قبل الآليات المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق القطاع.

وأكدت مصادر محلية أن القصف استهدف مناطق سكنية وأراضي زراعية، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات، فيما لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا حتى الآن. يُشار إلى أن القصف المدفعي جاء بعد تصاعد التوترات في المنطقة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد، حيث تُكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها العسكرية في عدة مناطق بغزة، في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية. ونددت الجهات الفلسطينية بالقصف واعتبرته تصعيدًا خطيرًا، محذرة من تداعياته على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

إرسال طائرات مقاتلة لمقر إقامة نتنياهو بعد الاشتباه بمسيرة لحزب الله

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القوات الجوية الإسرائيلية أرسلت طائرات مقاتلة بشكل عاجل إلى منطقة قيساريا، حيث يقع مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص ، وجاء هذا التحرك بعد ورود معلومات تفيد بأن حزب الله أطلق مسيرة استطلاع باتجاه المنطقة.

بحسب الصحيفة، فإن الطائرات المقاتلة قامت بتمشيط المنطقة بشكل مكثف، إلا أنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة المفترضة. وأوضحت المصادر الأمنية أن هذه الحادثة أثارت قلقًا كبيرًا نظراً لحساسية الموقع وأهمية تأمين سلامة رئيس الوزراء.

في الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تحليل كافة المعلومات المتاحة لتحديد مدى صحة التهديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية لإسرائيل.