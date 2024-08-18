الجيش الإسرائيلي : تدمير لواء رفح سيحسن ظروف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع "واللا" أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن تدمير لواء رفح التابع لحركة حماس سيحسن ظروف المفاوضات الجارية لإطلاق سراح المختطفين.

وبحسب التقديرات، يعتبر لواء رفح واحدًا من أهم تشكيلات حماس العسكرية في جنوب قطاع غزة، ويمثل قاعدة عمليات حيوية للمقاومة الفلسطينية. ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن تدمير هذا اللواء سيشكل ضربة قوية لحماس، مما قد يدفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية.

وأشارت المصادر إلى أن العمليات العسكرية في رفح تركزت بشكل خاص على استهداف مراكز القيادة والتحكم والأنفاق، التي تستخدمها حماس لنقل الأسلحة والمقاتلين. وتهدف هذه العمليات إلى تقليص قدرة حماس على الرد واستنزاف قوتها العسكرية، مما يعزز موقف إسرائيل في المفاوضات.

ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط على حماس، حيث يعتبر الجيش الإسرائيلي أن تحقيق نجاحات عسكرية ملموسة سيعزز من موقفه التفاوضي، ويدفع حماس لإعادة النظر في مطالبها.

واللا: رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بتكثيف العمليات العسكرية في رفح

كشفت مصادر إسرائيلية لموقع "واللا" أن رئيس الأركان الإسرائيلي أصدر توجيهات خلال اليومين الماضيين بتكثيف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار في إطار التصعيد المستمر في المنطقة، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توجيه ضربات قوية للبنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، مع التركيز على المناطق الجنوبية من القطاع.

وأكدت المصادر أن العمليات تشمل زيادة الغارات الجوية والقصف المدفعي على مواقع محددة في رفح، بالإضافة إلى تعزيز قوات الجيش في المنطقة لضمان تنفيذ المهام العسكرية بكفاءة.

وتشير هذه التحركات إلى نية القيادة العسكرية الإسرائيلية تصعيد الحملة العسكرية في جنوب قطاع غزة، وسط تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية وتحذيرات من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في المنطقة.

يسرائيل هيوم: تم إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن طائرات مقاتلة إسرائيلية تم إرسالها إلى منطقة شمال إسرائيل للاشتباه بإطلاق مسيرة استطلاع معادية، يُعتقد أنها تابعة لحزب الله.

وبحسب الصحيفة، جرت عملية تمشيط واسعة في المنطقة التي تم الإبلاغ فيها عن رصد المسيرة. وعلى الرغم من الجهود المكثفة، لم تتمكن الطائرات من تحديد موقع المسيرة أو اعتراضها.