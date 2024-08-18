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روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على قرية "سفيريدونيفكا" في أوكرانيا على مسافة حوالى 15 كلم من مدينة "بوكروفسك"، المحور المهم في شرق أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت "بفضل تحركات كثيفة"، على قرية سفيريدونوفكا في شرق أوكرانيا.
وأعلن الجيش الروسي، في الأيام الأخيرة، سيطرته على قرى عدة في هذا القطاع، حيث تحرز قواته تقدما منذ السيطرة على "أوتشيريتيني" بداية مايو الماضي.
ويؤشر هذا التقدم إلى الضغط المستمر على الجبهة الشرقية.
كما تستمر المعارك في حوض دونباس حيث الأفضلية للجيش الروسي في مواجهة قوات أوكرانية أقل عددا.
وتقع مدينة "بوكروفسك" عند طريق مهمة تؤدي إلى المعقلين الأوكرانيين "تشاسيف يار" و"كوستيانتنيفكا".
ودعت السلطات الأوكرانية، في الأيام الأخيرة، السكان إلى إخلاء منازلهم في ظل تقدم القوات الروسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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