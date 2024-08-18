أوكرانيا تعلن تدمير جسر استراتيجي في كورسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت كييف، اليوم الأحد، أنها دمرّت جسرا استراتيجيا ثانيا في منطقة كورسك الروسية حيث تشن قواتها منذ 12 يوما هجوما غير مسبوق.

ورحّب ميكولا أوليشتشوك قائد سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، بتدمير جسر ثان ذي أهمية استراتيجية للجيش الروسي، وذلك بعد يومين على إعلان مماثل.

ولم يوضح أوليشتشوك متى نفّذت الضربة التي أصابت على ما يبدو جسرا على نهر "سيم"، على بعد نحو 15 كلم إلى الشمال من الحدود الأوكرانية.

ونشرت مدوّنات روسية تتابع المعارك، صورا مؤرخة، أمس السبت، تظهر على ما يبدو جسرا أصيب بضربة.

في السادس من أغسطس هاجم الجيش الأوكراني منطقة كورسك الحدودية حيث سيطر، وفق كييف، على 82 بلدة وعلى 1150 كلم مربعا من الأراضي.

في الأيام الأخيرة، أعلن الجيش الأوكراني تعزيز مواقعه في المنطقة الروسية محققا تقدما تدريجيا "وفق ما خططنا له بالضبط"، بحسب تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهتها، جدّدت موسكو، اليوم الأحد، التأكيد على "صد" هجمات أوكرانية بفضل تعزيزات أرسلت للمنطقة.

تشدّد السلطات الأوكرانية على أن الهدف من التوغل في كورسك هو دفع موسكو للانخراط في مفاوضات "عادلة".