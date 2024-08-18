حماس تُحمل نتنياهو مسؤلية تعطيل جهود الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - حملت حركة المقاومة الإسلامية في غزة حماس، اليوم الأحد، مسؤلية عركلة وتعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار إلي نتنياهو.

حماس تحمل نتنياهو تعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار

وقالت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، ويضع شروطاً ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب على قطاع غزة.

وأضافت حماس أن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا، كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

وأكدت حماس وافقت على مقترح الوسطاء 6 مايو 2024، ورحبت بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو.

وطالبت حماس الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ الخطة المعروضة على الحركة ووافقت عليه، حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة نتنياهو ووضعه المزيد من الشروط والعقبات أمام التوصل لاتفاق، بما يخدم استراتيجيته لكسب الوقت وإطالة أمد العدوان، وفق الحركة.

وحملت الحركة نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له الشعب لفلسطيني في القطاع جراء مواصلة العدوان.

وأكدت الحركة الالتزام بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، ودعت الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إلى مزيد من الضغط على حركة حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة.

وطالب نتنياهو حسب بيان لمكتبه إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس"، مستنكرا "رفضها المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وقال نتانياهو إن "حماس حتى الآن مصرة على رفضها ولم ترسل حتى ممثلا لها إلى مفاوضات الدوحة. لذلك يجب أن يوجه الضغط على حماس و (رئيس مكتبها السياسي يحيى) السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية".