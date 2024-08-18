قيادة فلسطين تجهز لتواجد محمودعباس في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت قيادة فلسطين، اليوم الأحد، في التجهيز لتواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

محمود عباس يوسع اتصالاته للتواجد داخل غزة

وففقاً لمان نشرته وكالة وفا الفلطسينية فإن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية.

وتم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوةبتواجد محمود عباس داخل غزة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك.

يذكر أن أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه قرر التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسيعمل بكل طاقته ليكون مع أبناء شعبنه.

وأضاف محمود عباس خلال كلمته أمام البرلمان التركي، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن :"حياتنا ليست أغلى من حياة أي طفل فلسطيني، فإما النصر أو الشهادة".



وتابع محمود عباس أن:" شعبنا بصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة المستمرة لأكثر من مئة عام حتى الآن، لا يدافع عن أرض وطنه فلسطين، ولا عن هويته وحقوقه الوطنية والسياسية والدينية والتاريخية فحسب، بل إنه يقف أيضًا في الخندق الأمامي دفاعًا عن أمتينا العربية والإسلامية في وجه هذا المشروع الاستعماري التوسعي".

وواصل أبومازن أن:" أولوية القيادة الفلسطينية اليوم وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل والفوريّ منه، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري، وعودة النازحين إلى بيوتهم ووقف الاستيطان وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس".

وفي إطار آخر، شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الخميس الماضي، في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي، في العاصمة التركية أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بناء على دعوة من رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.