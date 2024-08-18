إشكال في مطار بيروت سببه خلاف بين أفراد عائلتين على خلفية "من يمر قبل"

وقع اشكال في مطار بيروت الدولي، وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب خلاف بين أفراد عائلتين عند إحدى النقاط الامنية في حرم المطار على خلفية "من يمر قبل" .

وقد تطور الاشكال الى تلاسن بين المختلفين فعراك وتضارب بالايدي. وقد تدخلت القوى الامنية في المطار، وعملت على فض الاشكال وفصلت في ما بينهم واعادت الامور الى طبيعتها.

وقد سجل محضر بالحادثة.