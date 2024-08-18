وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم بالضفة الغربية

اعلن متحدث باسم مستشفى بيلينسون الإسرائيلي إن مواطنا إسرائيليا قتل متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم بالضفة الغربية المحتلة اليوم.
واعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن مسلحا فلسطينيا هاجم القتيل وسرق سلاحه. ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
ويأتي أحدث هجوم في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ضمن جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
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