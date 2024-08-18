شكرا لقرائتكم خبر عن مع بقاء خدماتها.. منصة "إكس" تغلق عملياتها في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن إيلون ماسك أن منصة "إكس" ستغلق عملياتها في البرازيل، بينما ستبقى الخدمة متاحة في البلاد.

ويعد هذا الإعلان أحدث خطوة في المواجهة بين أغنى رجل في العالم والقاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس. مكافحة الأخبار الزائفة ويقود القاضي البرازيلي جهود مكافحة الأخبار الزائفة، وخطاب الكراهية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ولا يزال من غير الواضح حجم عمليات (إكس) في البرازيل.

وكان لدى المنصة حوالي 20 مليون مستخدم نشط في البلاد اعتبارا من الربع الأول، وفقا لشركة البيانات "سنسور تاور"، وهو ما يشكل انخفاضا بنحو 15% عن العام السابق. إغلاق "إكس" في البرازيل وأمرت أعلى محكمة في البرازيل بتعليق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المستخدمين البارزين، وأجبرت على إزالة المنشورات.

وحذرت من أنها ستغلق مؤقتا المنصات بأكملها، فيما هدد ماسك بعدم احترام أوامر المحكمة، مما دفعها لفتح تحقيق ضده.