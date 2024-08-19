غارات إسرائيلية تستهدف بلدة حولا واطراف بيت ليف واطراف عيتا الشعب

استهدفت غارة اسرائيلية بلدة حولا في قضاء مرجعيون، كما نفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية على اطراف بلدة بيت ليف، و أطراف بلدة عيتا الشعب.

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