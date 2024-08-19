شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. حادثة طعن بشعة لصبي يبلغ من العمر 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا، طعنًا أثناء مشاركته في مباراة ببلدة إسبانية صغيرة جنوب مدريد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية (آر تي في إي)، اليوم الأحد، أن مهاجمًا ملثمًا هو من ارتكب الجريمة. حوادث الطعن في إسبانيا وكان المهاجم قد ظهر فجأة على أرض الملعب، في بلدة موسيجون قبل أن يطعن الصبي بأداة حادة.

وحين وصل المسعفون، كان الصبي البالغ من العمر 11 عاما يعاني من قصور في القلب، ولم يتمكن المسعفون من إنعاشه. عملية بحث واسعة النطاق وأطلقت عملية بحث واسعة النطاق، للعثور على المهاجم مجهول الهوية.

وقال رئيس منطقة كاستيا لا مانشا، إيميليانو جارسيا - بيج، إنه شعر بالصدمة جراء الجريمة وأعرب عن تعازيه لأسرة الصبي.

ودعا في منشور على "إكس" أيضا، إلى البحث عن الجاني وتقديمه للمحاكمة.

