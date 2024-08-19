إصابة صحفية فلسطينية في خان يونس برصاص الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - اصيبت صحفية فلسطينية، مساء الأحد، برصاص الاحتلال الاسرائيلي الذي شن هجمات على حي خان يونس بقطاع غزة.

الاحتلال يستهدف الصحفية الفسطينية سلمي القدومي

وقالت وكالة وفا الفلسطينية أن جيش الاحتلال أطلق نيران طائراته ومدفعيته على مجموعة من الصحفيين قرب مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة الصحفية سلمى القدومي.

وأضافت الوكالة:"بحسب الشهود، تقدمت آليات الاحتلال من منطقة "الحاوز" باتجاه الناحية الشمالية الغربية لمدينة حمد، حيث تزامن ذلك مع إطلاق كثيف للنار والقذائف".

وظهرت الصحفية الفلسطينية في العديد من الفيديوهات التي نشرتها عبر موقع التواصل الإجتماعي لمجازر الاحتلال ، وناشدت العديد من المنظمات عبر صفحتها، لذلك يتم مطاردته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، العديد من قري مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

الاحتلال يقتحم قرى طولكرم

وأكدت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ، مساء اليوم الأحد، قرى: كفر عبوش، وكفر زيباد، وكفر جمال، جنوب طولكرم.

وذكرت الوكالة ، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرى المذكورة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما انتشرت قوات الاحتلال في محيط قرى "الكفريات"، وتحديدا كفر صور، وكفر زيباد، وكفر عبوش، وكفر جمال، وكور، في الوقت الذي واصلت فيه إغلاق البوابة الحديدية التي أقامتها عند جسر جبارة أمام الداخلين إلى طولكرم، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات باتجاه واحد.

وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن افتتاح المساجد في قرى: كفر صور، والراس، وجبارة، وكور، لاستقبال المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق البوابة الحديدية عند جسر جبارة من قبل قوات الاحتلال .

يذكر أن رفض بنايمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الأحد،إنسحاب قوات الاحتلال من محور فلادليفيا بحجة إعاقة تسليح حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له إن نتنياهو يتمسك بهذا المطلب الأساسي، الذي يشكل ضرورة أساسية لتحقيق أهداف الحرب، فغيرت حماس موقفها.،وحتى اليوم، يصر رئيس الوزراء على بقاء القوات في محور فيلادلفيا لمنع حماس من إعادة التسلح.

وأضاف مكتب نتنياهو أن هناك تسريبات متسلسلة تعوق القدرة على الترويج لصفقة. فقد زعموا لعدة أشهر أن حماس لن توافق أبدا على التنازل عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة، وعرضوا الاستسلام لمطلب حماس.