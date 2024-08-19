بحضور وزير البترول ومحافظ البنك المركزي.. 70 صورة من عزاء رجل الأعمال علاء دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء الأحد، عزاء الراحل المهندس علاء كامل دياب، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من أسرة الراحل، وعلى رأسهم المهندس صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ونجله المهندس توفيق دياب.

وحرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (الخليج 365، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية الأسبق، و جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على تقديم واجب العزاء.

كما قدم العزاء الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا"، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، وأدى واجب العزاء كريم بدوي، وزير البترول، والفنان محمد ثروت، وطارق الملا وزير البترول السابق ورجل الأعمال منصور عامر، وسامح شكرى وزير الخارجية السابق، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.