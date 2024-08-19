انتشال جثة غريق بنهر النيل في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الاثنين، جثة غريق بنهر النيل بمركز الصف.

تلقى مساعد مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بقرية الودي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب وفرقة الشرق.

جهود المسح والتمشيط لمجرى نهر النيل أسفرت عن انتشال جثمان شاب يدعى "محمد.م." يبلغ من العمر 17 سنة.

تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.