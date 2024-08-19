شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على كييف.. بيلاروس تنشر قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المزيد من القوات على حدود البلاد مع أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو، إن كييف نشرت ما يصل إلى 120 ألف جندي على جانبها من الحدود، مما دفعه للرد. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وأضاف لوكاشينكو: "نظرا لهذه السياسة العدوانية، قمنا بنشر قواتنا على طول الحدود بالكامل، كما يحدث في حالة الحرب".

بالإضافة إلى القوات النظامية، نشرت بيلاروس أيضا وحدات خاصة على طول الحدود.

وذكر لوكاشينكو أن الانتشار الإضافي للقوات الأوكرانية قد يكون رد فعل على نشر القوات الروسية في بيلاروس، احتفالًا بعيد الاستقلال في مينسك في الثالث من يوليو. توسيع رقعة الصراع الحالي وأضاف: "نتيجة لذلك، كان علي أن أنقل تقريبًا ثلث الجيش لتعزيز القوات الموجودة".

وكانت بيلاروس قد حذرت كييف وطالبتها بتجنب ارتكاب "أعمال إجرامية"، بعد ساعات من إعلان بيلاروس إسقاطها طائرات مسيرة إنقضاضية أوكرانية في المجال الجوي البيلاروسي.

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البلاروسية الرسمية عن وزارة الخارجية القول إن الحادث كان "محاولة خطيرة لتوسيع رقعة الصراع الحالي".