حجار بعد التأخير المتكرر بتأمين الأموال لدفع مساعدات "أمان": أضع نفسي بتصرف القضاء

لفت وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هيكتور حجار​، في تصريح، إلى أنّ "بعد التّأخير المتكرّر بتأمين الأموال لدفع المساعدات للبنانيّين الفقراء ضمن برنامج "أمان"، أضع نفسي بتصرّف القضاء ليحكم ما إذا كنت أنا السّبب بهذا التّأخير، ويحدّد المسؤوليّات ويلاحق المتقاعسين والمعرقلين".

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي لحجّار، في تمّوز الماضي، بشأن التّحويلات للمستفيدين من برنامج "أمان"، أنّ "نظرًا للتّأخير في الحصول على الأموال المخصّصة للمستفيدين من برنامج "أمان"، النّاتج عن إجراءات جديدة في موازنة 2024 (البند الثّاني من المادّة السّادسة)، يهمّ الوزير حجار آسفًا إعلام المستفيدين أنّه سيطرأ تأخير في تحويل المساعدات المخصّصة لشهر تمّوز، على أن يعلن لاحقًا موعد تحويل المساعدات، بعد معالجة هذه المشكلة".