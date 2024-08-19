استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لوسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في النصيرات وسط قطاع غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 شهداء وعدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى العودة في جباليا، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جنوب النصيرات وسط القطاع، مشيرة إلى إصابة عدد من المواطنين من بينهم أطفال بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40 ألفا و139 مواطنا، وإصابة 92 ألفا و743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

من ناحية أخرى، نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم، وقفة أمام مقر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "OCHA" بمدينة رام الله، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر على قطاع غزة.

ودعت الوقفة، التي نُظمت بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" الذي يصادف الـ19 من أغسطس من كل عام، إلى وقف الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وفرق الإغاثة في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما نددت بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار العدوان، باعتبار ذلك مشاركة في الجريمة المركبة التي تقترفها قوات الاحتلال، بكل ما تشمله من قتل وتجويع وتعطيش وتهجير وتفقير وانتشار للأمراض.

وسلّم عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية حلمي الأعرج مذكرة لمدير الصندوق الإنساني في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سعد عبد الحق، الذي تعهد بدوره برفعها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .

وتضمنت المذكرة مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بتكثيف الجهود لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربه الإجرامية بشكل فوري، والانسحاب من جميع المناطق في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، بما فيها التطعيمات الضرورية خاصة في ظل انتشار فيروس شلل الأطفال، كما اشتملت على الدعوة إلى إلزام الاحتلال بوقف استهداف الطواقم العاملة في مجال الخدمات الإنسانية، المحلية والدولية، والسماح بدخول لجان الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين إلى قطاع غزة، للوقوف على الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتوثيق جرائم الاحتلال .

ورحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالدعوات الدولية المطالبة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ المقتضى القانوني حسب المواثيق الدولية من أجل ذلك، بما فيها التوصيات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والرأي الاستشاري بهذا الشأن، والذي ينص على عدم مشروعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، واعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 132 ألفا و882 شهيدا ومصابا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و139 شهيدا، و92 ألفا و743 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و134 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن الآف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا على حاجز عسكري شمال مدينة رام الله.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم يتم التعرف على هويته بعد، أثناء مروره على حاجز عسكري على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله .

الهلال الأحمر الفلسطيني:أكثر من مليون طفل يعانون من ظروف مأساوية إثر القصف الإسرائيلي على غزة

أكدت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ،أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون من ظروف إنسانية مأساوية؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة في القطاع كافة.

وأشارت فرسخ، خلال تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الاثنين إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين في مراكز الإيواء والأونروا والمخيمات، مؤكدة أن انعدام الأمان هو المأساة والمعاناة الأكبر لكل الأطفال في القطاع.

وشددت على أن كل حقوق الطفل تم إعدامها في قطاع غزة، على خلفية تعرض آلاف الأطفال للإصابة، فضلا عن المعاناة والاضطرابات النفسية التي يصاب بها الأطفال نتيجة الخوف والقصف المتواصل للاحتلال، كما أن هناك أكثر من 17 ألف فلسطيني فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحرب الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هناك أطفالا فارقوا الحياة؛ نتيجة الجوع وكذا انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة، على خلفية منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة أن ما جرى في قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة لم يسبق لها مثيل.