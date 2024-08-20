الخارجية الأمريكية: نرغب في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة بأسرع وقت

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل والبيرج رغبة واشنطن في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وأنها قدمت مقترحا محدثا سيعمل على سد أية فجوات بالنسبة لتطبيق المقترح الأمريكي.

وقال صامويل - في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء، "إن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لها والتي تؤكد ضرورة عدم وجود أي احتلال إسرائيلي في قطاع غزة أو تقليص لأراضي القطاع أو تهجير الفلسطينيين من القطاع قسريا".

وأضاف ويلبيرج "أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وهو من سيختار من يمثله في أية حكومة فلسطينية، وأن الولايات المتحدة ترى أن حركة حماس ليس لديها أي دور في تمثيل الشعب الفلسطيني بعد الحرب".

الصحة: الاحتلال يعطل قوافل الإغاثة ويتعمد قتل النازحين بمراكز الإيواء

أدان المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض جهود الإغاثة الإنسانية في القطاع ، وقال في تصريحاته لوسائل الإعلام العربية إن الاحتلال أعاق دخول قافلة أممية محملة بالأدوية والوقود، مما يفاقم أزمة نقص الإمدادات الطبية.

وأكد أن الاحتلال يتعمد قتل أكبر عدد ممكن من النازحين في مراكز الإيواء، حيث يستهدف القصف الإسرائيلي هذه المراكز التي تضم في الغالب النساء والأطفال. وأوضح أن نقص الوقود والأدوية يعيق بشكل كبير القدرة على إنقاذ جرحى المجازر التي يرتكبها الاحتلال، محذرًا من أن أي تأخير في التدخل الطبي يعرض حياة المصابين لخطر محدق.

وأضاف المدير العام أن الوزارة تعتمد على الله وعلى كوادرها الصحية في مواجهة هذه الأزمة، معربًا عن تقديره للوفود الطبية القادمة من عدد من الدول العربية التي تقدم الدعم في هذا الوقت العصيب. وأشار إلى أن الاحتلال قصف حتى الآن 176 مركزًا لإيواء النازحين، مؤكدًا أن هذه الأفعال تعكس سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال.

وختامًا، شدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الجرائم وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة.