أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارتين الإسرائيليتين المعاديتين على بلدة الضهيرة أدتا في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيدان في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتَين على الضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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