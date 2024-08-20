أشار السفير الاميركي السابق في لبنان ديفيد هيل، في حديث لـ"mtv"، الى أنني "غير متفائل بالمفاوضات الجارية والمسار الذي تتخذه وخطر حصول حرب أمر وارد لكن أستبعد ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد هيل: غير متفائل بالمفاوضات الجارية والمسار الذي تتخذه وخطر حصول حرب أمر وارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.