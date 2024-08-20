الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع مراكز الإيواء في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع مراكز الإيواء في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال قصف حوالي 9 مدارس منذ بداية أغسطس الجاري.

وقال محمود بصل - في تصريحات لقناة "ten" الفضائية مساء اليوم الثلاثاء - إن الشعب الفلسطيني يعيش واقعا صعبا، والاحتلال يستهدف عددا كبيرا وصل إلى المئات بالإضافة إلى الإصابات اليومية .. مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى انتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، بإدخال المعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل، خاصة أن الوضع الصحي والمستشفيات صعب ومتهالك، مما يؤثر على حماية وإسعاف المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف بصل أن عددا كبيرا لم يتمكنوا من الوصول إليهم، وأن عدد الشهداء بلغ 10 آلاف حتى هذه اللحظة، والبحث مستمر حتى الآن، موضحا أن قرابة 80% من معدات الدفاع المدني تدمر نتيجة القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة .

وأشار إلى أنه لابد من إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، وأن جيش الاحتلال يقصف كمية كبيرة من المعدات، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول أي مساعدات قادمة الدفاع المدني في قطاع غزة، والمواطنون يعانون بسبب التعنت الإسرائيلي.