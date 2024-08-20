جيش الاحتلال يقتل أسراه ..غضب عارم في تل أبيب ومطالبات بعقد صفقة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة إسرائيل اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب تفحص جثث 6 من أسراها أعلنت سابقا استعادتهم من غزة، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران جيشها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه من المحتمل أن تُلقي إجراءات تحديد الهوية والمعلومات المرضية الضوء على ملابسات الوفاة بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف الجثث في نفق بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة، أنه أثناء النزول إلى النفق لم تواجه القوات مقاومة أو إطلاق نار من المسلحين، كما لم يحصل تبادل لإطلاق النار داخله، موضحة أن الجنود قاموا بتفتيش النفق وانتشال 6 جثث منه، وأعادوها إلى إسرائيل وحولوها إلى معهد علم الأمراض في أبو كبير بتل أبيب للتعرف عليها.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إن المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع في غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

وقال موقع والا العبري، نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، "أبلغت بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس، أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس".

ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.

8 شهداء معظمهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على سوق بوسط غزة

. استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 8 مواطنين، على الأقل معظمهم نساء وأطفال، استشهدوا في قصف إسرائيلي على سوق في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 40173 شهيدا، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

"اليونيسيف": أطفال غزة يعانون من آثار نفسية شديدة نتيجة الصدمات المتتالية

أكد مسئول الإعلام في المكتب الإقليمي بعمان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" سليم عويس، أن الأطفال في قطاع غزة يعانون من آثار نفسية شديدة نتيجة للصدمات المتتالية التي يتعرضون لها بشكل يومي، إلى جانب الآثار الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وسوء التغذية.