"حزب الله": قصفنا ثكنة يعرا بصلية من صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا في بلدة الناقورة، ‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 20-8-2024 ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي ‌‏300)، بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

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