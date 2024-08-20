البنتاغون: عدلنا تموضع قواتنا بالشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد من إيران أو وكلائها وللمساعدة في الدفاع عن إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية "البنتاغون"، أننا "عدلنا تموضع قواتنا بالشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد من إيران أو وكلائها وللمساعدة في الدفاع عن إسرائيل"، كاشفةً أن "لدينا أكثر من 30 ألفا من قواتنا بالشرق الأوسط يعملون مع شركاء وحلفاء متعددين ولا ننظر في تغيير ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أن "فترة انتظار رد طهران على إسرائيل قد تكون طويلة".

ولفت المتحدث، الى أن "مرور الوقت في صالحنا، وردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة"، مضيفاً "لم نبق أي اعتداء على أهدافنا دون رد وعلى العدو انتظار الردود المدروسة بوقتها المناسب".