"أ ف ب": منع مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان من دخول أفغانستان

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "أ ف ب"، عن "منع مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان من دخول أفغانستان". وأوضح المصدر، أنه "تم إبلاغ ريتشارد بينيت قبل أشهر عدة بأن عودته الى افغانستان لن تكون أمرا مرحبا به"، وذلك بعدما نقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم حكومة طالبان صدور قرار المنع".

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