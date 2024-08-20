إعلام إسرائيلي: مسؤول المفاوضات بالجيش رفض المشاركة بمحادثات القاهرة بسبب تعنّت نتانياهو

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنّ "مسؤول المفاوضات بالجيش رفض المشاركة بمحادثات القاهرة معتبرا أنها بلا جدوى لتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن غزة، قولهم إنّ "نتانياهو يحاول إفشال المفاوضات"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، معتبرين أنّ "نتانياهو يسعى إلى تفجير المفاوضات من خلال تصريحات اليوم"، والتي أصرّ خلالها على مواصلة الحرب.

هذا، ونقلت هيئة البث عن مقربين من نتانياهو، إشارتهم إلى أنّه "إذا كان موقف نتانياهو لا يروق لطاقم المفاوضات فبإمكانهم ترك المهمة".