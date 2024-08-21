عمدة موسكو: إسقاط 10 طائرات مسيّرة كانت في اتجاهها إلى المدينة

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت حتى الآن 10 طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة.

وأضاف: "هذا الهجوم يعد أحد أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بواسطة الطيران المسير على الإطلاق ونحن نواصل مراقبة الأوضاع".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، في حين تواصل توغلها البري في مقاطعة كورسك الروسية، مع استمرار الهجوم الروسي في أوكرانيا.