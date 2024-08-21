نيويورك تايمز عن مسؤولين: الخطة الأميركية تتضمن بقاء القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله إن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقل لرئيس وزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن نتائج محادثاته بإسرائيل ومصر".

وذكر المسؤول بإدارة بايدن، أن "خطة بايدن التي يتم بحثها تتضمن كيفية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين، قولهم إن "الخطة الأميركية تتوافق مع المطالب التي أضافها نتنياهو أواخر تموز"، الأمر الذي ترفضه حركة حماس.

وكشف أن الخطة الأميركية تتضمن بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة على طول حدود غزة مع مصر.