أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث ثان، "لحصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية المعادية على البقاع، وفيها أن الغارات أدت إلى استشهاد شخص وإصابة عشرين آخرين بجروح من بينهم حالة حرجة لشخص بالغ يخضع حاليا لعملية دقيقة واصابات متوسطة لثمانية أطفال وامرأة حامل".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع شهيد و20 جريحا بينهم حالة حرجة و8 أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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