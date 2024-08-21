قصف إسرائيلي استهدف مدينة الخيام

استهدف قصفٌ إسرائيلي أطراف مدينة الخيام في جنوب لبنان، وفق ما نقلت قناة المنار. وليل الثلاثاء، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق حدودية هي عيتا الشعب، رامية، حولا وعلما الشعب. وفي البقاع شن الجيش الإسرائيلي غارات طاولت بوداي، سهل النبي شيت وسرعين.

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