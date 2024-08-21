وفاة 20 شخصاً على الأقل في غرق مركب في الكونغو الديموقراطية

توفي 20 شخصاً على الأقل في غرق قارب نهري كان ينقل ركاباً وبضائع ومحمّلاً بأكثر من طاقته في جنوب غرب الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وغرق المركب الخشبي المزوّد بمحرّك في نهر لوكيني بمنطقة كوتو في إقليم ماي ندومبي (جنوب غرب).

وقال المسؤول المحلي جاك نزينزا في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس إنّ مركباً متّجهاً نحو نيوكي و"محمّلا بأكثر من طاقته، إذ كان على متنه نحو 300 شخص وبضائع، قد غرق".

وأضاف "تمّ العثور على أربع جثث، واليوم تم انتشال 16 جثة أخرى، من بينها جثة رضيع في شهره التاسع".

وأوضح أنّ عمليات البحث عن المفقودين تتواصل.

والكونغو الديموقراطية بلد شاسع يقع في وسط أفريقيا ولديه عدد قليل جدًا من الطرق البرية الصالحة للعبور، مما يجعل التنقل عبر البحيرات والأنهر خياراً مفضّلاً للكثيرين.

وغالباً ما تكون حصيلة حوادث الغرق في الكونغو الديموقراطية فادحة، كما أنّ عدم توفّر قوائم بأسماء الركاب في معظم الأحيان يزيد من تعقيدات عمليات البحث عن المفقودين.